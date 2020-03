“Museo civico, visitato da pochi e privo di promozione”

Viterbo - L'autorevole e prestigioso mensile "Il giornale dell'arte" boccia i locali di piazza Crispi - Voto 4: 9 alle toilette ma 0 ai sistemi informatici - Il giornalista Edek Osser racconta del trasferimento di Sebastiano del Piombo a palazzo dei Priori

Condividi la notizia:











Viterbo – Il giornale dell’arte, l’autorevole e prestigioso mensile dedicato all’arte, racconta del “trasferimento” di Sebastiano del Piombo dal museo civico di Viterbo al palazzo dei Priori.

“Il comune – scrive il giornalista Edek Osser – è impegnato a realizzare e finanziare il progetto per trasferire la Pietà e la Flagellazione, grandi dipinti su tavola di Sebastiano del Piombo del 1516, in un nuovo ambiente creato per loro nelle sale al piano terra, sotto i portici del palazzo dei Priori, sede del comune”.

Sebastiano del Piombo è ora al museo civico. “Per anni – spiega Il giornale dell’arte – la Pietà e la Flagellazione di Sebastiano sono rimaste quasi ignorate nel museo civico di Viterbo, visitato da pochi e privo di un’adeguata promozione anche se espone importanti reperti etruschi e opere medievali e rinascimentali. Chiuso dopo il crollo di un’ala del museo, è stato restaurato in parte e riaperto nel 2014 con un allestimento parziale e provvisorio, di fatto lasciato alla curiosità di pochi appassionati”.

Nell’articolo, Edek Osser ricorda l’esposizione di Sebastiano del Piombo alla National Gallery di Londra. “L’interesse su Sebastiano – evidenzia il giornalista – si è ridestato con il successo dell’esposizione della sua Pietà in prestito alla National Gallery di Londra per la mostra del 2017 ‘Michelangelo e Sebastiano’, che metteva l’accento sulla stretta collaborazione tra i due pittori amici”.

Il giornale dell’arte, infine, parla del proGetto sotto i portici di palazzo dei Priori. “Dopo aspre polemiche cittadine – riepiloga Edek Osser -, l’attuale amministrazione comunale di Viterbo ha deciso di separare il destino dei due capolavori di Sebastiano del Piombo da quello del museo civico tanto poco visitato per dar loro altrove una visibilità più sicura. I lavori a palazzo dei Priori sono ormai alla fine. D’accordo con la soprintendenza, la sala a lui destinata è in fase di allestimento: stanziati 52mila euro per renderla all’altezza dei preziosi dipinti in arrivo, con una particolare cura alla climatizzazione. Specialmente per la Pietà di Sebastiano della quale Vasari ha scritto nelle Vite che ‘l’invenzione però ed il cartone furono di Michelangelo'”.

Il giornale dell’arte, nella rubrica Pagella dei musei italiani di Tina Lepri, dà anche i voti al museo civico, dopo la visita del 28 dicembre scorso. “Rinnovato e abbandonato – è il giudizio -. Da anni l’allestimento è provvisorio in attesa del completamento dei lavori strutturali (alcune sale sono chiuse). Visitatori 4mila 707 (compresi 396 studenti) nel 2018”.

“La sede: voto 4”

“L’intero edificio è insicuro: nel 2005 crolla un’ala del museo e alcune opere esposte vengono distrutte. Restaurato ma incompleto, dopo 10 anni è stato comunque riaperto nel 2014 in attesa di un completo recupero. Nel 2019, nuova emergenza sicurezza e nuovi lavori. Il museo resta aperto. Buona la pulizia, manutenzione assente”.

“L’accesso: voto 8”

“Piccolo e spoglio l’atrio con biglietteria. Unico depliant a richiesta, mappa del percorso. No guardaroba ma armadietti a chiave gratuiti. Tutto accessibile ai disabili”.

“I sistemi informatici: voto 0”

“Nessun supporto informatico né app guida del museo. Assenti video didattici e monitor nelle sale. Situazione aggravata dalla mancanza di audioguida e depliant. Siti web ufficiali con descrizioni sommarie e buone immagini”.

“La visibilità: voto 8”

“Una passeggiata spettacolare quella lungo il chiostro gotico con i preziosi sarcofagi etruschi in nenfro che conservano tracce di colore. Raffinata e ricca la selezione archeologica della collezione Luigi Rossi Danielli al quale è intitolato il museo. La sede provvisoria della pinacoteca è invece troppo affollata e anche i due Sebastiano del Piombo sono sacrificati da spazi ristretti. Pannelli didattici anche, ma non sempre, in inglese. Didascalie semplificate in linguaggio Braille”.

“L’illuminazione: voto 7”

“Efficace ma datata con luci spot mirate e neon nelle vetrine (impolverate). Alcuni faretti spenti. Freddi neon al secondo piano”.

“I custodi e la sicurezza: voto 5”

“Niente controlli all’ingresso. Nessun custode nelle sale, una sola persona in tutto il museo, bloccata alla biglietteria. Sorveglia anche le immagini in diretta delle videocamere presenti ovunque”.

“Le toilette: voto 9”

“Pulite, al primo e secondo piano. Quella per disabili con acqua calda. No fasciatoio”.

“Il bookshop: voto 0”

“Non c’è, mancano anche catalogo e guide brevi”.

“L’ascensore: voto 9”

“Recente, comodo, ben visibile e per tutti”.

“La caffettiera: voto 0”

“Assente, impossibile anche avere un bicchiere d’acqua”.

Il voto medio che Il giornale dell’arte dà al museo civico di Viterbo è 4,1.

Condividi la notizia:











1 marzo, 2020