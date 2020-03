Nella Tuscia in 116 con il Coronavirus, cinque in rianimazione – Positivi 11 sanitari del laboratorio analisi

Covid-19 - Tra i contaGiati anche un militare dell'esercito e un medico di famiGlia di Tuscania

Viterbo – (r.s.) – Coronavirus , superati i cento contagi nella Tuscia. Sono 116. L’ultimo caso riguarda una donna di Orte, la cui positività è stata resa nota dal sindaco Angelo Giuliani. “La concittadina – spiega Giuliani prima che la Asl ne dia notizia – è ricoverata in una struttura sanitaria”. In totale sono due le persone di Orte che hanno contratto il Covid-19. L’altra, sempre una donna, “al momento – afferma il primo cittadino – gode di ottima salute, non presenta sintomi ed è stata posta in isolamento domiciliare”.

Ieri 17 casi nel Viterbese. Sei solo a Tuscania, che arriva a 22 contagi. “Cinque degli ultimi sei casi accertati – sottolinea la Asl – appartengono a due nuclei familiari già in isolamento domiciliare, noti e attenzioni dal Team operativo Coronavirus. L’ultimo è invece un operatore sanitario”. Si tratterebbe di un medico di famiglia che, per ragioni personali, già da tempo non avrebbe avuto contatti con i pazienti.

Sabato scorso il sindaco Fabio Bartolacci, con un’ordinanza, ha fatto chiudere la farmacia di piazza Italia. “Per motivi igienico-sanitari legati all’emergenza Covid-19”, scrive. Il marito della titolare, la dottoressa Anna Ventura, ha infatti contratto il virus. Ma ieri la prima bella notizia. “Noi della farmacia – fa sapere Ventura -, io e tutte le mie collaboratrici, siamo risultate negative al tampone”.

Sempre nella giornata di ieri sono stati registrati quattro nuovi casi a Viterbo, due a Montefiascone e uno a Tarquinia. Nella città sul litorale le persone risultate positive sono sette in totale. “Qui la situazione è ancora abbastanza sotto controllo, grazie alle drastiche misure che abbiamo adottato già da molto tempo. Ma non possiamo reggere a lungo”, dice il sindaco Alessandro Giulivi in un video in cui chiede al capo dello stato di commissariare il governo. “Conte chiude tutto ma non chiude niente – argomenta il primo cittadino -. È giunto il momento di mettere il governo in quarantena. Dobbiamo cercare un commissario, qualcuno che abbia le palle e che sia in grado di tirarci fuori da questa situazione. Il presidente della Repubblica deve commissariare questo governo. Se non chiudiamo tutto come hanno fatto in Cina e come stanno facendo gli altri paesi nel mondo, non ne usciamo”.

Un nuovo contagio anche a Vetralla (è il secondo) e il primo a Cellere. “Nulla di particolarmente allarmante – rassicura il sindaco Edoardo Giustiniani -. La persona interessata era già in quarantena e recentemente non ha avuto nessun contatto con la cittadinanza”.

Dei 116 positivi, cinque sono in rianimazione. Tra chi ha contratto il virus c’è pure un militare dell’esercito, che sarebbe stato contagiato mentre era in licenza e da allora non ha più messo piede in caserma, e ben undici operatori sanitari del laboratorio analisi di Belcolle. “Il servizio, come noto – specifica la Asl -, non ha un rapporto diretto con l’utenza”. Ma comunque “tutte le azioni di prevenzione sono già state messo in atto – assicura l’azienda -. Dalla santificazione degli ambienti, all’attivazione degli isolamenti domiciliari fiduciari, all’esecuzione dei tamponi”. I sanitari, al momento, sono in quarantena a casa. “Il Team operativo Coronavirus – spiega la Asl – sta ricostruendo la catena dei contatti stretti degli operatori, al fine di definire un chiaro link epidemiologico con casi precedentemente comunicati”.

Coronavirus, i numeri nella Tuscia

Tuscia: 116 casi

Viterbo: 47 casi

In provincia: 69 casi, di cui:

Tuscania: 22 casi

Bolsena: 7 casi

Tarquinia: 7 casi

Montefiascone: 5 casi

Acquapendente: 3 casi

Faleria: 3 casi

Castiglione in Teverina: 2 casi

Marta: 2 casi

Oriolo Romano: 2 casi

Orte: 2 casi

Vetralla: 2 casi

Vitorchiano: 2 casi

Bagnoregio: 1 caso

Bassano in Teverina: 1 caso

Capodimonte: 1 caso

Cellere: 1 caso

Civita Castellana: 1 caso

Gradoli: 1 caso

Grotte di Castro: 1 caso

Vignanello: 1 caso

Decessi: 2

Terapia intensiva Covid-19: 5

Usciti dalla quarantena: 471

23 marzo, 2020