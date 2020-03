“Direzione sanitaria e operatori degli ambulatori, nessuno è in quarantena”

Coronavirus - La direttrice generale della Asl Daniela Donetti smentisce il sindacalista Egidio Gubbiotto (Confael) e sottolinea: "Siamo tutti operativi e stiamo lavorando fino a notte tarda"

Viterbo – (f.b.) – “Nessuno è in quarantena, siamo tutti operativi”. La direttrice generale della Asl di Viterbo smentisce quanto sostenuto da Egidio Gubbiotto, sindacalista della Confael.

“Ci è giunta notizia – scriveva Gubbiotto in una nota – che anche alla Cittadella della salute siano in quarantena operatori sanitari di un ambulatorio e che il personale si sta infettando, e non solo quello sanitario, ma anche quello amministrativo, determinando, ad esempio, la quarantena dei dipendenti della direzione sanitaria di Belcolle”.

“Non è vero – ha replicato decisa Donetti -. Non c’è nessuno in quarantena. Siamo tutti operativi e stiamo lavorando moltissimo, fino a notte tarda. Se mai dovessero essere messe in quarantena alcune persone si farà solo e soltanto quando si riterrà necessario in base alle indagini epidemiologiche e ai contatti che queste hanno avuto”.

7 marzo, 2020