Cronaca - Imbiancati diversi comuni della provincia: da quelli sui monti Cimini a San Lorenzo Nuovo

Condividi la notizia:











Viterbo – Neve sulla Tuscia. Imbiancati diversi comuni della provincia: da quelli sui monti Cimini a San Lorenzo Nuovo.

Il piccolo comune viterbese che affaccia sul lago di Bolsena questa mattina si è svegliato sotto un mantello bianco. Imbiancati i tetti.

Fiocchi anche in altri comuni della Tuscia. Soprattutto sopra i 500 metri, proprio come San Lorenzo Nuovo.

Un po’ di magia nel pieno dell’emergenza sanitaria per il Coronavirus. Durante la giornata la pioggia e temperature in risalita dovrebbero far scomparire la neve.

Nella notte fiocchi pure a Gradoli, Latera e Valentano. Imbiancata la Cimina, soprattutto nei pressi di Caprarola. Neve anche a Soriano, San Martino al Cimino e Onano. In alcuni casi è stata spinta dal forte vento. A Viterbo città, invece, pioggia mista a neve tra le 2 e le 3.

La neve nel Lazio era comunque attesa. La protezione civile, nell’emanare l’allerta meteo da ieri sera e per le successive 36 ore, aveva parlato di “nevicate al di sopra dei 500\700 metri, o locali sconfinamenti a quote inferiori sui settori orientali”.

Attenzione anche al vento. E’ allerta gialla su tutta la regione. La protezione civile prevede “venti da forti a burrasca dai quadranti orientali, con raffiche di burrasca forte sulle zone appenniniche e costiere. Mareggiate lungo le coste esposte”.

Condividi la notizia:











26 marzo, 2020