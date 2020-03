Viterbo - Antonello Budano, fondatore e voce dei Costa Volpara, parla dopo la morte del batterista Roberto Galli

Viterbo – “Non abbiamo intenzione di smettere di fare ciò che facciamo”. Parola di Antonello Budano, fondatore e voce dei Costa Volpara, che parla in un video postato su Facebook. Venerdì scorso, uno dei componenti della band, Roberto Galli, è stato trovato morto nella sua casa di Blera. Budano si rovolge a quanti hanno scritto a lui e agli altri membri.

“Vi mando questo messaggio – dice Budano – perché, per nostra grande gioia, ci state scrivendo in tanti, sia a me che a Cristiano e Danilo, perché giustamente e legittimamente avete a cuore le nostre emozioni. A nome di Cristiano e Danilo e dei Costa Volpara, vi mando questo messaggio per dirvi di stare tranquilli, perché stiamo bene.

Non siamo demoralizzati e non abbiamo intenzione di smettere di fare ciò che facciamo. Anzi, a maggior ragione e in questo periodo, siamo quelli più tranquilli di tutti perché il nostro mestiere è stato sempre quello di far star bene la gente.

E tutte le forze che possiamo raccogliere in questo momento sono quelle di pensare e concentrarci su come farvi stare bene, quando sarà finita questa pandemia.

E’ chiaro e innegabile, Roberto Galli è morto. Roberto Galli ha fatto la sua scelta. Mettiamo da parte il dolore e i rimorsi e rispettiamo la sua scelta. Detto ciò, sottolineo e continuo a dire con estrema forza ed estremo slancio di stare tranquilli.

Se potete, e questo è un consiglio personale, non guardate la televisione perché non so quanto vi stai aiutando. Se avete la possibilità di stare con la vstra famiglia godetevela e a chi è agli arresti lontano dai propri cari mando un messaggio ancora più forte di vicinanza con la speranza, anzi la certezza che presto potrete riabbracciarli, e toccarli e stringerli e baciarli. Almeno loro, per questo momento.

Verrà il momento di cantare dai balconi, ma non è questo secondo me. Adesso – conclude – facciamo una canzone, premettendo che continuo a tenere la chitarra scordata. Sarà di nuovo accordata quando saremo liberi di stare insieme. Fino a quel momento suonerà scordata”.

30 marzo, 2020