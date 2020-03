“Non chiediamo soldi ma almeno le mascherine…”

Civita Castellana - Lettera del presidente provinciale del sindacato agenti di assicurazione al sindaco

Condividi la notizia:











Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta al sindaco di Civita Castellana da parte del presidente provinciale del sindacato nazionale agenti di assicurazione professionisti – Ritengo opportuno porre all’attenzione della signoria vostra la difficile situazione che le agenzie di assicurazione di Civita Castellana affrontano per erogare il servizio di utilità sociale, sancito nei vari decreti deliberati dalla presidenza del consiglio dei ministri.

Nel territorio di Civita Castellana operano circa venti strutture che occupano a vario titolo circa 200 persone (200 famiglie), ciononostante l’obbligo di apertura sancito per decreto dobbiamo registrare lo straordinario isolamento in cui la categoria è stata lasciata.

Nonostante il riconoscimento di servizio essenziale allo Stato, la categoria, non è stata invitata ai tavoli di confronto, non ha potuto far sentire la sua voce. Oltre alle problematiche economiche-finanziarie che l’inevitabile calo di fatturato implica, non recuperabili con gli strumenti legislativi straordinari adottati, è di fatto impossibile reperire i materiali igienico-sanitari e le mascherine necessari per svolgere l’attività in sicurezza sanitaria, e quelli di cui avevamo fatto scorta stanno esaurendosi.

Orbene, pensare a un supporto economico specifico, da parte dell’amministrazione locale, equivale probabilmente a sognare, però almeno la fornitura dei materiali igienico-sanitari e delle mascherine, ritengo sia un atto dovuto per un’amministrazione sensibile e attenta alla salute dei cittadini, attività peraltro già messe in campo da altre amministrazioni (Nepi, Capranica, Soriano, sono solo un esempio).

Auspicando un positivo e concreto riscontro, ringraziando anticipatamente per l’attenzione che riterrete opportuno riservare, saluto cordialmente.

Leonardo Bazzoffia

Presidente provinciale Sna

Condividi la notizia:











29 marzo, 2020