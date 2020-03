“Non è facile stare lontano dai campi ma bisogna rispettare le direttive senza indugi”

Sport - Rugby - Il presidente del Tusciarugby Marco D’Ottavio sull'emergenza sanitaria che coinvolge anche il mondo dello sport

Condividi la notizia:











Viterbo – (s.s.) – E’ un momento complicato e anche lo sport è deciso a fare la sua parte.

Tra allenamenti bloccati e gare rinviate le attività singole e di squadra si riducono agli esercizi da svolgere a casa. Una situazione surreale ma da rispettare appieno, come spiegato anche dal presidente del Tusciarugby Marco D’Ottavio.

Il numero uno del club viterbese si unisce all’appello di molti suoi colleghi e lancia un messaggio alle squadre Seniores e giovanili.

“E’ stato molto difficile dover fermare tutto – racconta D’Ottavio – e sopratutto accettare di farlo. Rimanere a casa la domenica, per noi che siamo abituati a scorrazzare sui campi da gioco in qualsiasi condizione climatica, è una forzatura che non ci appartiene, quasi contro natura oserei dire. Proprio questo ci deve far capire che stiamo attraversando un periodo del tutto eccezionale, mai vissuto in precedenza, dove il comportamento dei singoli influisce irrimediabilmente sulla collettività“.

Lo sblocco delle attività per il momento è fissato al 3 aprile. Una data fondamentale, che in caso di miglioramento della situazione generale sarà molto importante sia per lo sport che per la collettività”.

“Per riprendere il prima possibile l’attività agonistica – conclude D’Ottavio – la società chiede di essere ancora più forti e determinati di quanto già non lo facciate al momento di scendere in campo. In un periodo nel quale ci viene richiesto senso di responsabilità nei confronti della collettività, laddove spesso prevalgono gli interessi individuali, il Tusciarugby si sente di aderire senza indugi a questa richiesta istituzionale per l’interesse di tutta la nostra comunità. Chiediamo pertanto di essere disciplinati, di attenersi alle regole e soprattutto di rispettare il prossimo, che per noi rugbisti è senza dubbio l’indicazione più facile da perseguire poiché è nel nostro dna”.

Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











13 marzo, 2020