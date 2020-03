Campionato di nuoto sospeso per Coronavirus - Il sindaco Arena spiega perché ha deciso di non impedire la manifestazione sportiva e replica alle opposizioni

Viterbo – (p.p.) – “Non ho fatto altro che seguire la decisione del comitato per l’ordine e la sicurezza”. Sulla sospensione delle gare Fin, il sindaco Giovanni Arena fa chiarezza, specie dopo la pioggia di critiche al veleno arrivate dall’opposizione.

“Il comitato per l’ordine e la sicurezza – spiega Arena – ha confermato che la manifestazione poteva essere svolta e così è stato, perché rispettava perfettamente quello che prevedeva il decreto ministeriale e quindi non c’erano motivi per non farla. Rientrava in quelle che dovevano essere fatte senza pubblico con le dovute prescrizioni.

L’opposizione deve fare l’opposizione, ma si fanno prendere dall’ansia e dal panico. Un po’ come accade in giro tra chi dice che gira tranquillamente e chi si chiude in casa.

Le loro, sono espressioni più o meno colorite, e non ho da aggiungere altro. In merito a questa vicenda, non ho fatto altro che seguire quello che ha deciso dal comitato per l’ordine e la sicurezza dove c’erano la Asl, il prefetto, il questore, il comandante dei carabinieri e della finanza. Il massimo organo per le autorizzazioni”.

La Fin, alla fine però, ha sospeso le gare.

“Ha anticipato perché degli atleti dovevano rientrare nelle zone di provenienza. Come è successo a Milano dove tutti hanno preso di corsa il treno per andare via, perché si sono fatti prendere dal panico quando invece i treni funzionano e hanno funzionato bene, anche perché dalla Lombardia si entra e si esce. Ci sono delle restrizioni ma non è bloccata”.

La consigliera Frontini (Viterbo 2020) ha commentato la sospensione delle gare con un post su Facebook.

“Sono sue riflessioni e si prende il merito o demerito di quello che dice. Non so nemmeno di cosa si tratti, perché non la seguo più tanto…”

Parla di un “affidamento alla chetichella”…

“Quello alla Fin? – si domanda Arena per poi aggiungere -: penso che invece dovremmo solo ringraziare la federazione che ci ha dato questa possibilità di risparmiare mezzo milione all’anno, portando oltretutto a Viterbo, ogni volta che c’è una manifestazione, migliaia di persone.

Lei dice che non vuole ci sia un “collegamento con questo suo atteggiamento morbido nel consentire la manifestazione”.

“L’autorizzazione è stata data dal comitato per l’ordine e la sicurezza. L’affidamento alla Fin è un’operazione importante che sono sempre più convinto che abbia una validità sia dal punto di vista economico per il comune che come attrattiva turistica per tutto quello che potrà essere fatto dalla federazione”.

Il consigliere Pd Ricci parla di una figura incommentabile fatta fare alla città…

“Ognuno esprime il suo punto di vista che io rispetto. Io ho il mio. Ho ritenuto di fare la cosa giusta, perché in quel momento non c’era motivo di non far svolgere la manifestazione, tanto più che oggi le palestre sono aperte, vengono fatti gli allenamenti e la stessa Viterbese giocherà a porte chiuse. Quando, invece di fare politica, si specula su certe cose che potrebbero allarmare la gente, non mi sembra un atteggiamento propositivo e corretto da parte di un amministratore”.

Perché fare la manifestazione Fin ed evitare il consiglio comunale?

“La manifestazione Fin la prevedeva la normativa e non c’era motivo per non farla. Quella del consiglio comunale è una scelta dei capigruppo, rispettosa, ma se dovessimo avere la necessità di farne uno importante, per esempio sul bilancio, troveremo il modo di svolgerlo. Avevo per esempio pensato alla sala della provincia che è larga e si potrebbe rispettare il metro di distanza.

Comunque, dato che non ce ne sono di urgentissimi, abbiamo deciso di soprassedere, ma se si dovesse andare oltre questo periodo, troveremo il modo di svolgerli secondo le norme”.

9 marzo, 2020