“Non sto bene, sono affaticato e ho la maschera per l’ossigeno”

Coronavirus - Intervista a uno degli ultimi contagiati: è un noto commercialista viterbese

di Raffaele Strocchia

Viterbo – Poche parole. “Sono un po’ affaticato”, dice subito uno degli ultimi contagiati nella Tuscia dal Coronavirus. È un commercialista viterbese molto noto, di cui Tusciaweb non pubblica il nome perché ha deciso di tutelare il più possibile chi ha contratto il Covid-19.

Che è affaticato neppure la cornetta del telefono riesce a nasconderlo. “Ho la mascherina per l’ossigeno”, racconta dal reparto di malattie infettive di Belcolle. È in isolamento da due giorni. “Avevo l’influenza, poi mi sono sentito male”. Il ricovero in ospedale e il tampone. Ieri il responso. Positivo.

Come sta?

“Non sto bene, sono un po’ affaticato. Faccio fatica e mi hanno messo la mascherina per l’ossigeno. Mi stanno curando, ma bisogna vedere quando è tutto finito. Se riesco a venirne fuori…”.

Che sintomi ha avuto?

“Inizialmente quelli dell’influenza. Poi sono arrivati i problemi respiratori e mi sono sentito male”.

Infine il ricovero…

“A malattie infettive all’ospedale di Belcolle”.

È in isolamento?

“Sì, non posso ricevere né vedere nessuno. Non posso fare niente. Ma ci sono i medici che mi assistono”.

Quando l’hanno ricoverata?

“Nella notte tra giovedì e venerdì. Venerdì mi hanno fatto il tampone e ieri è arrivata la risposta”.

Come ha contratto il virus?

“Chi lo sa… Nessuno lo sa. Magari lo potessi sapere…”.

È affaticato, si sente…

“È sì…”.

È preoccupato?

“Insomma…”.

15 marzo, 2020