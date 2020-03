“Non vogliamo essere eroi ma fare solo il nostro dovere”

Coronavirus - Viterbo - Antonio Cuzzoli è il direttore del dipartimento emergenze dell'ospedale di Cremona - Un tempo dirigeva il pronto soccorso di Belcolle

Viterbo – (dan.ca) – “Non vogliamo essere eroi. Vogliamo solo rispondere al nostro dovere di operare. Perché siamo operatori della sanità”. Antonio Cuzzoli è il direttore del dipartimento emergenze dell’ospedale di Cremona. In Lombardia, dove il Coronavirus ha ucciso centinaia di persone. Cuzzoli è di Viterbo e un tempo dirigeva il pronto soccorso di Belcolle.

“Io non sto facendo degli studi – ha commentato Cuzzoli – perché non ho tempo. Perché dormo 4 ore al giorno e il resto lavoro. Però vi porto l’esperienza di quasi un mese”.

La prima specializzazione di Cuzzoli è endocrinologia, successivamente ha preso anche quella in medicina di emergenza. A Cremona è stato intervistato da Stefano Bertolino del Corriere della Sera.

“Una situazione difficile e drammatica – ha detto Cuzzoli al Corriere -. Per il numero di pazienti e per la gravità clinica degli stessi. Io è un mese che sto qua dentro e come me tutti gli altri. Ma non siamo eroi, io sono d’accordo. L’eroe è una personalizzazione e noi non vogliamo essere eroi. Vogliamo solo rispondere al nostro dovere di operare. Perché siamo operatori della sanità”.

Anche l’età media dei pazienti che si stanno ammalando è cambiata. “L’età media è cambiata perché si è abbassata – ha sottolineato Cuzzoli -. Quindi maggior gravità e minore età. Noi vediamo persone sane e giovani ammalarsi in maniera importante”.

Infine le criticità. “Ci sono criticità dentro l’emergenza – spiega Antonio Cuzzoli – perché tutti noi operatori siamo coinvolti e in una percentuale elevata ammalati perché probabilmente la carica epidemica di questo virus è importante nel contagiare. E la tipologia di contagio può anche essere importante per la malattia. Quindi, quando io prendo il virus da un paziente grave probabilmente io mi ammalo in maniera più importante”.

21 marzo, 2020