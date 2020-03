“Il nostro Carnevale è tornato agli antichi fasti”

Cultura - La Pro loco e il comune di Ronciglione al termine dei festeggiamenti

Condividi la notizia:











Ronciglione – Riceviamo e pubblichiamo – Il Carnevale di Ronciglione è ormai finito, l’allegria e il divertimento ha accompagnato l’intero paese per un mese regalando ai suoi abitanti e ai numerosi turisti uno spettacolo unico.

Tre le domeniche dedicate al corso di gala durante le quali hanno sfilato sedici gruppi mascherati, ognuno dei quali ha dimostrato di avere grande originalità e creatività nel realizzare bellissimi abiti opere di sarte locali. Oltre alle mascherate l’edizione 2020 è stata caratterizzata dalla presenza di cinque carri allegorici rigorosamente in cartapesta e “made in Ronciglione”, nonché non dimentichiamo le numerose mascherate estemporanee, frutto del formidabile estro che caratterizza i ronciglionesi da sempre: tutto ciò ha contribuito a far ritornare il nostro Carnevale agli antichi fasti!

Una festa che unisce l’intero paese e che è frutto della collaborazione di tutti i carnevalari, protagonisti indiscussi della manifestazione che ogni anno la rendono sempre più unica e magica. Il Carnevale quest’anno è stato arricchito dalla prima edizione del Carnival street artists show, il primo festival degli artisti di strada voluto dalla pro loco di Ronciglione sotto la direzione artistica di TradirEfare: gli artisti hanno allietato e divertito i numerosi ospiti arrivati già la domenica mattina e che ne hanno potuto godere anche grazie alle miti giornate di sole dal sapore decisamente primaverile.

Immancabile anche quest’anno la giornata del Carnevale jotto, la Carnival soap box race, il lunedì dei nasi rossi, il Carnevale dei bambini e il martedì grasso che si è concluso con una ricca e suggestiva processione per omaggiare il funerale di Re Carnevale che se ne è andato a bordo di un meraviglioso e colorato globo aerostatico lasciando gli astanti con il naso all’insù e con una grande sensazione di malinconia e nostalgia.

Un programma intenso, vincente, mix perfetto di tradizione e innovazione, messo in piedi dalla Pro Loco di Ronciglione in collaborazione con l’amministrazione comunale, che ha permesso a questa manifestazione di crescere ulteriormente andando oltre confine. Un percorso iniziato già nel 2018 con l’entrata del nostro Carnevale a Carnevalia, un’associazione nazionale che riunisce i più importanti carnevali storici d’Italia, e l’ottenimento del contributo del ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo. Una macchina organizzativa complessa, dietro alla quale si nascondono mesi e mesi di programmazione e progettazione per offrire ogni anno uno spettacolo unico e accogliere nel miglior modo possibile i tanti turisti accorsi da ogni parte d’Italia e che si sono dimostrati entusiasti della manifestazione, apprezzando non solo la bellezza dei vestiti e dei carri, ma anche la coinvolgente atmosfera di festa, di goliardia, di allegria e di unione che si respira durante le varie giornate e che ci caratterizza e ci contraddistingue da altri carnevali.

Solo vivendola la magia del Carnevale di Ronciglione si può comprendere e apprezzare fino in fondo e la migliore soddisfazione per noi è forse riuscire a trasmettere questo profondo amore e innata passione a chi viene da fuori: possiamo dire che il Carnevale di Ronciglione è davvero uno stato d’animo e un’esperienza da fare almeno una volta nella vita, anche se siamo sicuri che poi vi verrà la voglia di ritornare.

La pro loco di Ronciglione e l’amministrazione comunale ci tengono a ringraziare pubblicamente tutti coloro che hanno reso possibile questo spettacolo, dai figuranti, carristi e tutti gli altri protagonisti del carnevale a chi ha lavorato dietro le quinte in tutti questi mesi, dai volontari che si sono messi a disposizione della comunità agli sponsor che hanno deciso di investire sul proprio territorio. Collaborazione, sinergia, passione e amore per le proprie tradizioni hanno permesso tutto questo. Il prossimo appuntamento è per gennaio 2021.

Pro loco Ronciglione

Comune di Ronciglione

Condividi la notizia:











3 marzo, 2020