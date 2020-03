Nuoto sincronizzato, Di Pietro e Ramacciani in alta classifica

Sport - Nuoto - Ottime prestazioni per le giovani atlete del centro Fin Crl alla alla prima tappa del circuito federale propaganda di Roma

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Prima uscita delle sincronette Rachele Di Pietro (Giovanissimi) e Angela Ramacciani (Giovanissimi) guidate dal coach Alessia Erasmi e dalle ex agoniste Erica Lupino e Flavia Mariottini che, alla prima tappa del circuito federale propaganda, svoltosi a Roma nella piscina Babel, ben figurano, conquistando le stelle con punteggi che le piazzano nella parte alta della classifica. Questo sistema prevede lo svolgimento di alcuni esercizi base propedeutici a quelli obbligatori.

Le due atlete del Crl, non si smentiscono ed alla seconda tappa del circuito svoltosi a Roma al centro sportivo Villa Flaminia, eseguono gli esercizi obbligatori in modo magistrale.

Questa la squadra al completo delle sincronette: Rachele Di Pietro (Giovanissimi), Sara Manucci (Giovanissimi), Giulia Mascherucci (Giovanissimi), Gloria Mascherucci (Giovanissimi), Angela Ramacciani (Giovaniss), Noemi Hompesh (Esordienti), Sofia Cioffi (Esordienti), Margherita Iaschi (Allievi), Sara Maresca (Allievi), Paola Mariani (Allievi) e Chiara Accetta (Allievi).

A fine stagione tutte le atlete si esibiranno nel libero con coreografia di Antonio Pompei nella piscina della Smam di Viterbo, dove si allenano.

Per le nuotatrici nate dal 2011 al 2013 è possibile effettuare una prova con l’allenatrice federale Erasmi Alessia per poter entrare a far parte della squadra Fin Crl.

Prossimo impegno per le sincronette ad aprile, con la terza tappa del circuito federale.

Centro Fin Crl

Condividi la notizia:











4 marzo, 2020