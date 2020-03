“Nuovo esodo dal Nord, ci portate focolai di contagio”

Coronavirus - Il governatore della Puglia Emiliano lancia l'allarme

Milano – Altro nuovo esodo da Milano verso il Sud Italia. In molti hanno lasciato le regioni settentrionali a bordo di treni che sono partiti nella notte.

A segnalarlo è il presidente della regione Puglia Emiliano dal suo profilo Facebook. Il governatore lancia l’allarme di possibili rischi di nuovi focolai per il Coronavirus, mentre Clemente Mastella, sindaco di Benevento, invita chi arriva dal nord ad autodenunciarsi.

Serrati i controlli da parte della polizia ferroviaria, su autocertificazione e rispetto delle distanze.

Il messaggio lanciato da Emiliano è chiaro: “Di nuovo ondate di pugliesi che tornano in Puglia dal nord. E con loro arrivano migliaia di possibilità di contagio in più.

Avrete probabilmente esibito ai soldati alla stazioni le vostre legittime autocertificazioni sulla motivazione del vostro ritorno, spero che abbiate le mascherine e che teniate la distanza di un metro l’uno dall’altro in treno.

Fatto sta che ci state portando tanti altri focolai di contagio che avremmo potuto evitare.

In pochi giorni migliaia e migliaia di persone hanno fatto rientro in Puglia aggravando la nostra già drammatica situazione.

Vi ricordo che appena arrivate dovete richiudervi in casa e che dovete stare lontani da genitori, fratelli, nipoti, amici, nonni e malati che rischiano di morire se contagiati. Dovrete rimanere in casa almeno per altri 14 giorni e comunque per tutto il tempo di durata del decreto del presidente del consiglio. E dovete anche dichiarare la vostra presenza sul sito della regione Puglia”.

14 marzo, 2020