“Oggi 4480 nuovi casi positivi al Coronavirus e 427 decessi”

L'Italia supera la Cina per numero di vittime

Roma – Sono “427 i nuovi deceduti” di oggi per il Coronavirus in Italia, per un totale 3405. L’annuncio del capo della protezione civile Angelo Borrelli certifica il sorpasso del nostro Paese sulla Cina per numero di vittime causate dal Covid-19.

Nuovo record anche di casi positivi in un solo giorno. Borrelli dice che sono “4480, per un totale di 33190”. Di questi, “2498 sono in terapia intensiva, cioè l’8% del totale”. I nuovi guariti, invece, sono “415, per un totale di 4440”.

Borrelli cita e ringrazia i “5905 volontari, 1432 in più rispetto a ieri in campo” e annuncia la “dematerializzazione delle ricette mediche”. “I cittadini – spiega – non dovranno più recarsi dai medici di base per la prescrizione dei farmaci, ma riceveranno un codice da indicare in farmacia per ritirare i medicinali”.

Dettate anche le regole per il rientro a casa degli studenti impegnati in Erasmus. “Saranno presi da un solo familiare – spiega Borrelli – e si dovranno recare immediatamente nel luogo di residenza o domicilio per osservare il periodo previsto d’isolamento”.

Il capo della protezione civile lancia anche un appello a “evitare l’abbandono di animali domestici”, perché “non esiste trasmissione del contagio dagli animali domestici, quindi non ha senso abbandonarli”.

19 marzo, 2020