“Oggi in pagamento il saldo delle borse di studio per le matricole”

Roma – “Da questa mattina sono in pagamento 4776 saldi delle borse di studio per le matricole universitarie. Si tratta della seconda e ultima rata relativa all’anno accademico 2018/2019 e che prevede complessivamente un impegno economico pari a 8.057.000 euro.

Anche in questo momento di difficoltà legato all’emergenza sanitaria i pagamenti sono stati erogati nel pieno rispetto delle scadenze previste, grazie al grande lavoro dei dipendenti di Lazio DiSCo che, da remoto, hanno continuato a gestire servizi e attività amministrative. Non ultimo un ringraziamento anche al presidente dell’Ente regionale, Alessio Pontillo.

Un’altra buona notizia arriva dalla residenza universitaria Cardarelli di Viterbo: è terminato l’isolamento per 150 studenti dopo che la struttura era stata chiusa i primi di marzo per la positività di una studentessa georgiana al Coronavirus. Per 20 giorni tutti gli studenti hanno ricevuto i pasti a domicilio preparati dalle mense universitarie viterbesi.

Presso tutte le residenze universitarie del Lazio, inoltre, sono stati messi a disposizione prodotti per l’igienizzazione e sono rimasti attivi i servizi necessari grazie al personale in servizio. Sarà inoltre potenziata la rete wi-fi per dare modo agli studenti di frequentare le lezioni on line e poter svolgere in collegamento internet gli esami delle prossime sessioni.

Da segnalare, infine, che sul sito LazioDisco è stata creata una sezione dedicata al Covid 19 con tutte le iniziative e i servizi attivati in risposta all’emergenza sanitaria. Tra questi i recapiti telefonici per servizi e informazioni delle 10 sedi di Porta Futuro e il corso multimediale attivato per gli studenti di Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini, che propone anche eventi e spettacoli in streaming sui vari social e aperti a tutti i cittadini’.

Così in una nota Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro, Scuola, Formazione e diritto allo studio universitario della Regione Lazio.

31 marzo, 2020