”Orte-Civitavecchia, il ministro procederà al commissariamento”

Viterbo - La nota del capogruppo del Pd, Tommaso Bori, e del portavoce della minoranza, Fabio Paparelli - Investimento di oltre 460 milioni

Viterbo – ”E’ intenzione della ministra Paola De Micheli procedere, per quanto riguarda l’ultimo tratto della Orte-Civitavecchia, a un commissariamento ad hoc che consentirà di far partire in tempi brevissimi i lavori relativi al tratto Monte Romano Est-Civitavecchia”. E’ con questa nota che il capogruppo del Pd, Tommaso Bori, e il portavoce della minoranza, Fabio Paparelli, parlano di un commissariamento in vista per la Orte-Civitavecchia.

L’intenzione del governo sarebbe quindi quella di riuscire a completare l’opera che per ora è ferma a Monteromano. E si parlerebbe di un investimento di oltre 460milioni di euro.

La nota è stata diffusa dopo un vertice, avvenuto lo scorso mercoledì 4 marzo, con i tecnici e politici del ministero delle Infrastrutture. Un confronto, come si legge nella nota, “per rappresentare le urgenze e le priorità per lo sviluppo dell’Umbria e che di riflesso ha toccato anche la Tuscia”.

Nella nota si legge: “E’ intenzione della ministra Paola De Micheli procedere, per quanto riguarda l’ultimo tratto della Orte- Civitavecchia, e al fine di velocizzare la realizzazione dell’opera, ad un commissariamento ad hoc, che consentirà di far partire in tempi brevissimi i lavori relativi al tratto Monte Romano Est – Civitavecchia per un investimento stimato di oltre 460milioni di euro”.

E ancora: “Il commissariamento ministeriale, che è stato assicurato anch’esso in tempi brevi – commentano Bori e Paparelli nella nota – è un grande segnale di attenzione al nostro territorio che sconta ancora un deficit di collegamenti infrastrutturali e commerciali. Tale opera – concludono – farà dell’Umbria l’elemento strategico del collegamento Tirreno – Adriatico dando respiro e prospettiva alle nostre industrie manifatturiere, a partire da AST, ed a tutto il comparto turistico regionale”.

8 marzo, 2020