“Otto mesi che aspetto i soldi dal ministero delle Infrastrutture…”

Ischia di Castro - L'appello dell'imprenditore Marco Squarcia: "Ho concluso dei lavori edili alla capitaneria di Porto santo Stefano più di un anno fa, ma ancora non mi pagano"

Ischia di Castro – Riceviamo e pubblichiamo – Sono il titolare di una piccola impresa edile della provincia di Viterbo (Ischia di Castro).

La mia impresa ha eseguito dei lavori presso la capitaneria di Porto Santo Stefano, comune di Monte Argentario (Gr), per conto del ministero Infrastrutture di Firenze, lavori che sono terminati nel mese di febbraio 2019.

Per una serie di problemi burocratici del ministero stesso sono stato autorizzato dal Rup del ministero ad emettere fatture il 26 luglio 2019.

A tutt’oggi, a distanza di otto mesi dall’emissione delle fatture e a tredici mesi dalla fine dei lavori, dopo numerosi solleciti effettuati dalla mia impresa al ministero Infrastrutture di Firenze, mi viene sempre risposto che non sono ancora arrivati fondi per pagare le mie fatture, fondi che devono arrivare dal ministero dell’Economia di Roma cioè lo stato stesso, al quale anche io ho mandato un sollecito nei giorni scorsi.

La mia impresa con i pagamenti suddetti deve far fronte alla liquidazione dei fornitori, operai e quant’altro.

Con questa notizia vorrei far capire alla gente come lo stato aiuta noi imprese per le quali vale il motto: aiutati che Dio ti aiuta.

Marco Squarcia

30 marzo, 2020