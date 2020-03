Ronaldinho arrestato in Paraguay, aveva il passaporto falso

Cronaca - L'ex calciatore brasiliano era insieme al fratello per partecipare ad alcune iniziative benefiche

Asuncion – Ore difficili per Ronaldinho. L’ex Pallone d’oro, 39 anni, è stato arrestato in Paraguay insieme al fratello, Roberto de Assis, per possesso di passaporto falso.

Ronaldinho e il fratello sono sotto sorveglianza in un resort vicino ad Asuncion. Il ministro degli Interni paraguaiano, Euclides Acevedo, ha dichiarato: “Rispetto la popolarità sportiva di Ronaldinho, ma la legge deve essere rispettata. Ha un passaporto falso, questo è un crimine ed è per questo che è stato ordinato il suo arresto”.

L’ex fuoriclasse di Milan, Barcellona e Paris Saint-Germain avrebbe dovuto partecipare ad alcune iniziative a scopo benefico e presentare il suo libro “Genius of life”.

A Ronaldinho il passaporto era stato ritirato nel 2018, per non aver pagato una multa per la costruzione di una piattaforma di pesca senza permesso, ma lo scorso settembre aveva recuperato il documento accettando di pagare un’ammenda da un milione di dollari.

5 marzo, 2020