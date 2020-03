“Parco riaperto ma puzza, ci si possono portare i bambini?”

Anche tu redattore - Viterbo - Una lettrice chiede lumi sul giardino della Verità, da cui si sprigiona ancora un forte odore di guano

Viterbo – “Sarà pure riaperto, ma dal giardino della Verità viene una puzza terribile…”. Una lettrice chiama in redazione: si chiede se l’area verde con giochi per bambini intitolata a Chiara Lubich, appena dentro porta della Verità, sia stata disinfestata a dovere. Perché non le sembra proprio…

“Quando i ragazzi giocano a pallone – dice – succede che sollevino delle nuvole di polvere. È lì, in particolare, che si sparge il cattivo odore. Sarà sicuro portarci i ragazzi e i bambini e fargli respirare quella roba?”.

Al giardino della Verità i cancelli erano stati chiusi a seguito dell’emergenza guano: un tappeto di escrementi di storni che ha ricoperto la città, tra gennaio e febbraio.

“Per quello che ho visto, è stato solo tolto il primo strato di terra sotto i pini, non è stata messa calce – dice la signora, che abita in zona -. Hanno tagliato i rami degli alberi piegati dagli storni e i giochi sono stati aggiustati. Noi residenti ringraziamo di questo lavoro. Però il giardino, per esempio, è ancora al buio. E quanto al guano, a me che non sono un’esperta e non so di preciso che cosa si doveva e poteva fare, viene il pensiero che se questa puzza persiste forse bisogna tornare a pulire”.

La sua domanda – agli amministratori – resta una: sicuro che è sicuro portare i bambini al parco della Verità?

2 marzo, 2020