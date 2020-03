Il parroco della Quercia, “#iocisono” una rete virtuale per dare una mano reale

Coronavirus - Viterbo - Don Massimiliano Balsi tramite Facebook: "Aiutiamo le persone sole, isolate, impaurite, i malati e chi ha bisogno di aiuto materiale"

Viterbo – (sil.co.) – Don Massimiliano Balsi, parroco della basilica della Quercia, chiede a tutti una mano per dare una mano, in senso metaforico ma concreto, alle persone in difficoltà nei giorni in cui l’Italia intera è zona rossa per contrastare il diffondersi della pandemia di Coronavirus.

E lo fa attraverso la pagina Facebook “Parrocchia Basilica Santuario Santa Maria della Quercia”, dove il sacerdote ha pubblicato un post che non poteva passare inosservato.

“A tutti buongiorno – scrive don Massimiliano Blasi – siamo in un momento di grande difficoltà e necessità ma siamo chiamati ad aiutarci e sostenerci nei modi che ci sono possibili. per questo chiedo a tutti una mano. Se qualcuno fosse a conoscenza di situazioni di particolare necessità sia materiale (viveri, possibilità di andare a fare spesa, ecc.), sia spirituale (persone sole, isolate, impaurite, malati ecc.) chiedo di contattarmi in privato in modo da potermi rendere disponibile in qualsiasi modo. #iocisono. Grazie della collaborazione. Don Massimiliano”.

Per anziani e persone disabili, nel frattempo, tutti i giorni dalle 8 alle 20, allo 0761-270957, risponde il servizio “Sollievo domiciliare”, attivato in collaborazione con l’assessorato ai servizi domiciliari del comune di Viterbo: sollievodomiciliare@criviterbo.it.

13 marzo, 2020