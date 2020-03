Parte la raccolta fondi per Belcolle, tra i primi donatori anche Bonucci

Coronavirus - Viterbo - La campagna a favore del reparto di terapia intensiva ha già superato i 25mila euro - L'assessore De Carolis, ideatore dell'iniziativa, ringrazia il calciatore: "Ha dimostrato di avere a cuore la sua città"

di Samuele Sansonetti

Viterbo – A mezzanotte di ieri la cifra raccolta ha superato i 26mila euro. Un ottimo risultato, raggiunto nell’arco di 12 ore e che punta dritto all’obiettivo finale di 100mila euro.

A Viterbo è partita la raccolta fondi per l’ospedale di Belcolle, a sostegno del reparto di terapia intensiva che lavora in prima linea per contrastare l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus.

Creata dall’assessore Marco De Carolis sulla piattaforma Gofundme, l’iniziativa conta più di 500 donazioni e sul prezioso supporto di un “tifoso” speciale: il calciatore della Juventus, viterbese doc, Leonardo Bonucci.

Come spiegato dall’assessore, il difensore bianconero è stato tra i primi a contribuire alla causa.

“Leonardo ha dimostrato ancora una volta di avere a cuore la città – racconta De Carolis –. Il mio ringraziamento va a lui ma anche a tutti coloro che stanno donando e stanno condividendo la campagna. Finora abbiamo ottenuto un risultato a dir poco straordinario ma dobbiamo continuare a condividere e a far donare. Basta che ognuno di noi contatti un amico per raggiungere l’obiettivo”.

Per effettuare una donazione basta collegarsi alla piattaforma Gofundme e seguire le istruzioni.

11 marzo, 2020