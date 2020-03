“Paziente con Covid-19 all’Andosilla, messe in atto le procedure di sicurezza”

Coronavirus - Il comune di Civita Castellana sull'uomo visitato in ospedale e risultato positivo

Civita Castellana – Quei sintomi influenzali durante la dialisi hanno insospettiti i medici dell’Andosilla. Un uomo di Capranica è così stato sottoposto ai test da Coronavirus ed è risultato positivo. Scoperto il contagio, si è generata un po’ d’apprensione all’ospedale di Civita Castellana. Una trentina di sanitari, del servizio dialisi e del pronto soccorso, sono così stati sottoposti al tampone. Ma il comune di Civita Castellana rassicura.

“Circa la positività di un paziente dializzato assistito dal nostro ospedale, dopo aver assunto informazioni dalla Asl, si rileva che questo è residente in un altro comune della provincia”. A Capranica, dove sta trascorrendo la convalescenza in casa.

“La Asl – spiega l’amministrazione – ci riferisce che nell’occasione il personale sanitario, adeguatamente protetto dai dispositivi di sicurezza, ha prontamente rilevato che durante la dialisi il paziente mostrava una sintomatologia sospetta ed è quindi scattato il protocollo. Gli operatori sanitari hanno provveduto all’immediato isolamento mettendo in atto tutte le procedure di sicurezza. Si è risalito alla catena dei soggetti coinvolti che, come previsto dalle procedure, anche in assenza di sintomi sono stati sottoposti al tampone il cui esito si sta attendendo. La Asl ci riferisce inoltre che sono tutti in buona salute e la situazione è strettamente sotto controllo”.

26 marzo, 2020