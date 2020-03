“Peccato non averle vinte entrambe, domenica c’è Rieti e dobbiamo fare bene”

Sport - Calcio - Serie C - La Viterbese torna a casa dalle due trasferte di fila con quattro punti su sei ma Antonio Calabro non è soddisfatto appieno - Sullo 0-0 di ieri col Rende: "Partita sporca contro una squadra che si deve salvare"

di Samuele Sansonetti

Vibo Valentia – “E’ un peccato non averle vinte entrambe”.

Dopo lo 0-0 sul campo del Rende Antonio Calabro è soddisfatto a metà.

Da una parte, infatti, ci sono i quattro punti su sei portati a casa nelle due trasferte consecutive contro terzultima e penultima. Dall’altra l’en plein sfiorato nel finale dell’incontro di ieri giocato al Razza di Vibo Valentia.

Tornare a casa col bottino pieno sarebbe stato ancora meglio ma l’allenatore dei laziali guarda al momento attuale con ottimismo, nonostante alcune sbavature apparse in maniera abbastanza chiara specialmente nella costruzione della manovra.

“Sono contento perché abbiamo messo in campo i presupposti per vincerla – racconta il tecnico –. Sapevamo che sarebbe stata una partita sporca, il Rende si deve salvare e affronta ogni gara come l’ultima spiaggia. Noi abbiamo tenuto botta e nel secondo tempo con Molinaro, Bunino ed Errico siamo andati molto vicini alla vittoria“.

Le occasioni sono arrivate nei minuti finali e guarda caso dopo l’ingresso di De Falco. Il centrocampista ha messo la sua esperienza al servizio del gruppo e la differenza si è vista, con tre palle gol limpide e una costruzione di gioco più ordinata. Il suo recupero, in una situazione di emergenza come quella attuale, per l’allenatore diventa fondamentale.

“Non mi piace trovare alibi ma a centrocampo siamo con contati – prosegue Calabro -. Purtroppo noi allenatori dobbiamo far punti anche se si gioca in cinque. La Reggina, per esempio, ha vinto a Bisceglie solo grazie a due rigori e anche il Rende è una squadra con giocatori importanti. Nella partita singola la classifica non conta”.

Salita a 39 punti, la Viterbese è vicinissima alla quota salvezza prefissata a inizio stagione. Per raggiungerla manca esattamente una vittoria e il desiderio di Calabro è di agguantarla domenica prossima in casa contro il Rieti.

“Aver praticamente acquisito la salvezza dà valore al campionato che ha programmato questa società – conclude l’allenatore –. Domenica abbiamo il Rieti ed è una partita a cui teniamo tantissimo. Dobbiamo continuare a far bene senza pensare ai punti fatti: se dico alla squadra che siamo salvi non vinciamo più, quindi possiamo anche esserlo ma l’atteggiamento e il veleno non devono mai mancare“.

Rientrata dalla Calabria in nottata, la squadra oggi rimarrà a riposo e tornerà ad allenarsi domani pomeriggio. Da valutare le condizioni di Volpe uscito al 41′ del primo tempo per una botta. Dopo i match del tardo pomeriggio, infine, la posizione in classifica della truppa gialloblù rimane invariata: nono posto ma in solitario (vista la sconfitta della Vibonese) a -2 dal Teramo, -3 dal Catanzaro e -5 dal Catania. Dietro, invece, Vibonese a un punto, Virtus Francavilla, Avellino e Cavese a due e Casertana e Paganese a quattro.

Serie C – girone C

29esima giornata

domenica 1 marzo

Casertana – Cavese 2-0 (sabato)

Reggina – Monopoli 0-2

Rieti – S. Leonzio 1-2

Rende – Viterbese 0-0

Catania – Vibonese 2-1

Bari – Avellino 2-1

Ternana – Bisceglie 2-2

Potenza – Catanzaro 2-0

V. Francavilla – Picerno 1-2

Paganese – Teramo 0-0

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 66 29 20 6 3 52 19 33 Bari 59 29 16 11 2 53 23 30 Monopoli 57 29 18 3 8 40 21 19 Potenza 55 29 16 7 6 36 23 13 Ternana 51 29 14 9 6 38 27 11 Catania 44 29 12 8 9 38 38 0 Catanzaro 42 29 12 6 11 40 35 5 Teramo 41 29 11 8 10 29 30 -1 Viterbese 39 29 11 6 12 37 37 0 Vibonese 38 29 9 11 9 47 36 11 V. Francavilla 37 29 9 10 10 37 36 1 Avellino 37 29 10 7 12 32 38 -6 Cavese 37 29 9 10 10 24 36 -12 Casertana 35 29 7 14 8 36 35 1 Paganese 35 29 8 11 10 34 33 1 Picerno 32 29 8 8 13 29 35 -6 S. Leonzio 26 29 6 8 15 30 46 -16 Bisceglie 20 29 3 11 15 21 39 -18 Rende 18 29 3 9 17 19 49 -39 Rieti 12 29 4 5 20 28 64 -36

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

10 gol: Michele Volpe

9 gol: Mamadou Tounkara

4 gol: Salvatore Molinaro

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov, Nicholas Bensaja

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli, Stefano Negro

2 marzo, 2020