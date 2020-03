Lettere al direttore - Viterbo - Pietro Bevilacqua scrive con la speranza di far comprendere che tutti i sacrifici che stiamo facendo per fronteggiare il Coronavirus non sono inutili

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Carissimo direttore, come tutta Viterbo, anzi tutta Italia, anche io sono chiuso in casa e me ne guardo bene da uscire.

Se debbo farlo, prendendo le dovute precauzioni guanti e mascherina, per fare un po’ di spesa cercherò un orario dove posso immaginare ci sia meno gente in giro, per poi tornare il più velocemente possibile in casa.

Vivere questa reclusione non è facile, a me ricorda il lungo periodo che ho passato, per motivi di salute, in ambienti sterili e lontano da tutti, senza poter incontrare neanche i familiari più stretti, ed ora la situazione si ripresenta come l’angoscia di allora.

Ieri erano motivi oncologici, oggi si chiama Coronavirus, ma lo stato d’animo è sempre lo stesso. Durante la mia malattia, la speranza di uscirne me la dava il risultato delle analisi e il parere dei medici. Oggi seguendovi e ringraziandovi del vostro impegno per tenerci aggiornati, però noto che non fate mai menzione del evolversi della situazione nella parte positiva.

Perché non ci aggiornate e date un po’ più di risalto alle guarigioni e a chi ha superato questo scoglio? Veramente ci darebbe un po’ più di sollievo e aumenterebbe la speranza che tutti i sacrifici che stiamo facendo non sono inutili.

Grazie dell’attenzione e buon lavoro.

Pietro Bevilacqua

Caro Pietro, hai perfettamente ragione e terremo conto della tua indicazione. Ma tieni conto che, purtroppo, le nostre informazioni arrivano da istituzioni del tutto incapaci di comunicare e in cui spesso chi comunica è solo un dilettante messo in un posto, in realtà di grande responsabilità, per ragioni misteriose. O meglio fin troppo chiare. Il Coranovirus ci farà fare anche un controllo di quale sia la capacità di comunicazione delle nostre istituzioni. Capacità molto modesta. Basata su dilettanti, politicamente scelti. Gente che non ha mai lavorato in una redazione di un giornale, per capirci. Insomma hai ragione, ma ci manca la materia prima. Ricordiamocelo la prossima volta quando andremo a votare.

Usciremo da questa situazione, ma sono convinto che ne usciremo soprattutto grazie al senso di responsabilità dei cittadini. Gli italiani sono capaci di tutto se messi alle strette, anche di uscire da situazione difficile come questa. Il tutto nonostante la dabbenaggini di certi pezzi di istituzioni.

Carlo Galeotti

13 marzo, 2020