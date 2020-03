“Perché non facciamo il mercato del sabato a pratogiardino Lucio Battisti?”

Anche tu redattore - Viterbo - La proposta di Igino Morini

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Riguardo la nuova collocazione del mercato del sabato, posso dire la mia? Visto e considerato che abbiamo un giardino comunale allo sfascio (pratogiardino Lucio Battisti) proviamo a usarlo il sabato per il mercato: c’è spazio, è in un complesso fuori dal traffico, anche se fuori dalle mura è a ridosso del centro, comodo per chi vende e chi compra.

Ridarebbe vita al parco e anche se il giardino venisse ristrutturato, penso che un mercato una volta a settimana non darebbe fastidio ad alcuni e si accontenterebbero tutti.

Gli amministratori non vengano a dire che si rovinerebbe il parco, perché peggio di come sta ora non si può fare.

Igino Morini

2 marzo, 2020