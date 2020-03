Tribunale - L'ex presidente del cda era imputato di abuso in atti d'ufficio

Condividi la notizia:











Nepi – PharmaNepi, assolto con formula piena Pietro Serafinelli.

E’ l’ex presidente del consiglio d’amministrazione della società che gestisce la farmacia comunale di Nepi, rinviato a giudizio il 26 marzo 2019 per abuso in atti d’ufficio, violazione dell’articolo 125 del codice degli appalti e falso in atto pubblico.

Secondo l’accusa, nel 2014, avrebbe stipulato a suo nome un contratto record da 110mila euro. Martedì il collegio presieduto dal giudice Silvia Mattei, sentito il difensore Daniele Nobili, lo ha assolto perchè il fatto non sussiste.

Contro l’ex presidente del cda della società che gestisce la farmacia comunale di Nepi si era costituita parte civile la PharmaNepi.

– PharmaNepi, a giudizio ex presidente del cda

Condividi la notizia:











5 marzo, 2020