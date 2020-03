“Più sicurezza per i lavoratori esposti e maggiori controlli per chi viene a contato con casi positvi”

Coronavirus - Roma - Intervengono Fp Cgil Roma e Lazio, Cisl Fp Lazio e Uil Fpl Roma e Lazio

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Nel Lazio i casi da Coronavirus contnuano a crescere, con un incremento costante del 20 percento.

Solo oggi si sono registrati otto nuovi contagi. “Al momento la situazione è soto controllo, grazie all’incremento delle struture dedicate alla gestone dell’emergenza, ma la sanità e i servizi pubblici essenziali del Lazio non possono permetersi di metere a rischio la salute dei lavoratori, per la loro tutela, e per la tenuta stessa del sistema. Basta un solo caso asintomatco per far collassare un’intera struttura, oltre che costruire fonte di potenziale contagio per altre persone, colleghi, familiari e pazient, con cui si viene a contatoo”.

Così in una nota i segretari generali di Fp Cgil Roma e Lazio, Giancarlo Cenciarelli, Cisl Fp Lazio, Roberto Chierchia, Uil Fpl Roma e Lazio, Sandro Bernardini.

“Per la tutela della salute dei lavoratori, a partire da quelli più esposti, e per mantenere elevata la risposta delle strutture, che si fonda sulle tante professionalità in servizio, è necessario implementare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori asintomatci venuti a contato con casi positivi, prevedendo tamponi giornaliero, proseguono Cgil Cisl e Uil.

I lavoratori più a rischio sono tut coloro ai quali non si applica l’isolamento preventivo, a partire dal personale sanitario e sociosanitario, delle struture ospedaliere pubbliche e private, dei servizi essenziali. Servono maggiori tutele per chiunque venga a contato con pazienti affetti da Coronavirus. Mentre si sta provvedendo al reperimento e alla fornitura di dispositvi di protezione su scala complessiva, su cui il quadro non è ancora omogeneo, ed è altretanto urgente l’ingresso di nuovo personale, su cui stamo lavorando per incrementare le assunzioni già programmate, non possiamo permeterci focolai estesi tra i lavoratori in servizio. È pertanto necessario che la Regione Lazio si attivi da subito anche su questo fronte, stabilendo protocolli di verifca e maggiori controlli preventvi sui lavoratori maggiormente esposto, concludono i segretari generali”.

Fp Cgil Roma e Lazio

Cisl Fp Lazio

Uil Fpl Roma e Lazio

18 marzo, 2020