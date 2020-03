Pregano in gruppo, denunciati

Napoli - Scoperti dalla polizia

Napoli – Ieri durante il servizio di controllo del territorio, finalizzato anche a garantire il rispetto delle misure urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, in seguito a segnalazioni pervenute tramite l’applicazione “Youpol”, a Vasto, Napoli hanno sorpreso cinque persone in una chiesa cristiana evangelica e altre quattro riunite in preghiera in un’altra sede.

Lo spiegano dalla questura in una nota

“I nove uomini, nigeriani regolari sul territorio nazionale, sono stati denunciati ai sensi dell’art. 650 c.p. per inottemperanza alle prescrizioni del D.P.C.M. 9 marzo 2020”.

23 marzo, 2020