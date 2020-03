Di Battista irride Zingaretti: “Prendi questo virus, zingaro”

Cronaca - L'ironia social del padre dell'attivista M5S Alessandro, poco apprezzata dagli utenti di Facebook

Civita Castellana – “Prendi questo virus, zingaro”.

Il post di Vittorio Di Battista su Facebook arriva dopo la notizia del contagio da Coronavirus di Nicola Zingaretti.

Di Battista, padre dell’attivista del Movimento 5 Stelle Alessandro e originario di Civita Castellana, ha parafrasato il testo di “Zingara”, successo di Iva Zanicchi del 1969.

Risultato? “Prendi questo virus, zingaro. E poi dimmi che destino avrai. Di Riccardi e Albertelli. Cantano Iva Zanicchi e Nicola Di Bari”.

Nessun riferimento al neocontagiato presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, ma l’allusione è evidente, proprio dalla scelta della canzone per l’assonanza col cognome del governatore. Di Battista, del resto, non è nuovo provocazioni social e post al vetriolo.

In tanti non hanno apprezzato. E i commenti critici al post, da parte di utenti del social network, non si sono risparmiati, tra chi gli ha consigliato di andare a giocare a bocce e chi gli ha ricordato di quando disse di aver votato tre volte alle primarie del Pd e non era vero.

7 marzo, 2020