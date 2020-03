“Sono preoccupato, sia come imprenditore che come presidente della Viterbese”

Coronavirus - Sport - Calcio - Marco Romano sull'emergenza sanitaria tra calcio ed economia: "Ai club serve la defiscalizzazione, l'Italia ripartirà"

di Samuele Sansonetti

Viterbo – La foto lo ritrae sugli spalti del Rocchi a tifare la sua Viterbese. La realtà lo porta lontano dalla Tuscia, per un’emergenza sanitaria che tiene sotto scacco il calcio ma anche l’economia.

Nel descrivere la situazione legata al Coronavirus il presidente gialloblù Marco Romano attraversa lo sport e si spinge oltre. Il suo pensiero va alla squadra laziale ma anche al mondo dell’imprenditoria, profondamente colpito da uno stop quasi totale.

“Sono preoccupato – non nasconde Romano –. Sia come imprenditore che come presidente della Viterbese penso a un futuro difficile. I danni che questo blocco provocherà alle attività imprenditoriali sono gravissimi e difficilmente quantificabili“.

Anche il calcio risente della crisi con le squadre ferme al palo e molti tornei che rischiano di saltare. A livello internazionale l’Europeo è stato rimandato al 2021 mentre in Italia serie A, serie B e serie C sono in attesa di capire il loro futuro che dipenderà tutto da come si evolverà la pandemia.

“Come è ben noto alcune squadre di terza serie non hanno pagato gli stipendi – prosegue Romano –. Ho sentito tanti presidenti e sono tutti preoccupati per questa situazione d’emergenza. Speriamo che lo stato e la Lega ci aiutino nella fase difficile che verrà. Una delle soluzioni potrebbe essere l’applicazione della cassa integrazione ai calciatori e la defiscalizzazione“.

La Viterbese, nel dettaglio, rimane sospesa e guida gli allenamenti a distanza dei calciatori che in gran parte sono rimasti a Viterbo. In pochi, infatti, sono rientrati nelle rispettive città di origine. Al momento la scadenza fissata dall’accordo tra Lega Pro e Assocalciatori è quella di venerdì 3 aprile: fino ad allora qualsiasi attività di gruppo è sospesa e solo a ridosso di quella data se ne saprà di più sull’eventuale ripresa.

“Come tutti non vedo l’ora di tornare alle attività normali – conclude Romano – e spero di tornare presto allo stadio per una partita della Viterbese. L’Italia ce la farà. Forza Viterbese e Forza Italia!”.

20 marzo, 2020