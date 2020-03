Primarie Dem, Joe Biden travolge tutti

Super Tuesday - Supera Sanders - Bloomberg il grande sconfitto a un passo dal ritiro

Washington – Primarie Democratiche negli Usa, il Super tuesday lo vince Joe Biden. L’ex vice presidente di Obama stronca le speranze di Bernie Sanders. “Ci avevano dato per spacciati – esulta Biden – ma siamo ancora qui, siamo ancora vivi”.

La sfida per chi sarà il candidato Dem che dovrà sfidare Trump è più che mai aperta. Biden a sorpresa conquista la Virginia e come da previsioni passa in North Carolina e una lunga serie di stati, compreso il Massachusetts, stato di Elizabeth Warren, che è terza.

Forte delusione, invece, per Michael Bloomberg. L’ex sindaco di New York non sfonda e adesso si fa più concreta la possibilità che possa ritirarsi. Avrebbe appena una quarantina di delegati conquistati, rispetto agli oltre 400 di Biden e i quasi 400 di Sanders, con 50 di Warren.

4 marzo, 2020