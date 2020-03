New York - Il campo si restringe a Joe Biden e Bernie Sanders - Poche possibilità per Tulsi Gabbard con nessun delegato nel Supertuesday

New York – Primarie democratiche Usa, Elizabeth Warren si ritira dalla corsa.

Diminuiscono i candidati in corsa per le presidenziali Usa 2020. La senatrice democratica del Massachussets Elizabeth Warren ha sospeso la sua campagna ritirandosi di fatto dalla corsa per la Casa Bianca.

La decisione dopo i risultati del Supertuesday in cui Warren non ha vinto in nessuno stato, arrivando addirittura terza nel suo.

Il campo democratico si restringe dunque a Joe Biden contro Bernie Sanders. Non è ancora chiaro chi dei due appoggerà Warren. In corsa ci sarebbe anche Tulsi Gabbard per i democratici, ma al momento non avrebbe ottenuto nessun delegato nel Supertuesday.

6 marzo, 2020