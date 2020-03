Potenza - E' un 77enne con patologie pregresse - Ora non c'è regione d'Italia che non abbia vittime contagiate dal Covid-19

Potenza – Primo morto con Coronavirus anche in Basilicata.

Ora non c’è regione d’Italia in cui non ci sia una vittima contagiata dal Covid-19. Anche la Basilicata, fino a ieri l’unica a non essere ancora interessata da un decesso, conta il primo morto.

Si tratta di un 77enne, della provincia di Potenza, che ieri sera si è spento nell’ospedale San Carlo, dove era arrivato con l’ambulanza del 118 già in gravi condizioni.

L’uomo, stando alle prime informazioni, pare soffrisse di numerose patologie e il Covid-19 ha peggiorato rapidamente il quadro clinico globale.

Al momento i positivi al Coronavirus accertati in Basilicata sono 75.

23 marzo, 2020