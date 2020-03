Pro loco, iniziativa all’aria aperta “Le grandi donne nella storia di Viterbo”

Viterbo - Domenica 8 marzo la passeggiata tra vicoli e palazzi, piazze e fontane

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – In questi giorni difficili che stiamo vivendo, pieni di paure, di senso di incertezza, di smarrimento, abbiamo deciso, osservando le misure di sicurezza contenute nelle disposizioni del governo, di svolgere ugualmente, trattandosi di un evento all’aria aperta, l’iniziativa prevista per domenica 8 marzo, “Le grandi donne nella storia di Viterbo”.

Partendo alle 17 dal monastero di Santa Rosa, camminando tra vicoli e palazzi, tra piazze e fontane, attraverso scorci più e meno conosciuti, racconteremo storia, vita, curiosità ed aneddoti di otto donne che sono entrate di diritto per quello che sono state e quello che hanno fatto, nella storia della nostra città. Otto affreschi di donne, molto diverse tra di loro, trasversali per classe sociale, cultura, formazione, ci racconteranno, in modo non scontato e non banale, uno dei volti meno conosciuti di Viterbo.

Termineremo la nostra passeggiata a porta San Pietro, nella nostra sede, augurandoci che il nostro sia uno dei tanti segnali nella direzione del continuare a fruire, frequentare, vivere, e non abbandonare il nostro splendido centro storico.

Pro loco Viterbo

Condividi la notizia:











6 marzo, 2020