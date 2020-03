I produttori della Tuscia protagonisti di “Orii del Lazio”

Economia - Riconoscimenti a otto aziende della provincia di Viterbo alla 27a edizione del concorso per i migliori oli extravergine di oliva

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – La fase di grande emergenza sanitaria che il paese sta attraversando ha determinato il rinvio della cerimonia di premiazione dei vincitori di “Orii del Lazio – capolavori del gusto”, 27esimo concorso regionale per i migliori oli extravergine di oliva.

Unioncamere Lazio, l’unione delle camere di commercio del Lazio che nel quadro delle proprie iniziative promozionali a sostegno del settore agricolo promuove il concorso, nel riservarsi di programmare in un successivo momento la cerimonia di premiazione tradizionalmente ospitata nella sala del Tempio di Adriano, ha stabilito di mandare un segnale al mondo produttivo della regione, ufficializzando i premiati della 27a edizione del concorso.

Per la Tuscia sono stati premiati:

– categoria “Extravergine – fruttato leggero”, secondo classificato oleificio 3 C di Cioccolini Lorenzo e Biagio di Vignanello con Frantoio Cioccolini

– categoria “Canino Dop – fruttato intenso”, primo classificato oleificio sociale cooperativo di Canino con “Canino Dop”, secondo classificato frantoio oleario di Gentilucci e Papacchini di Cellere con “Canino Dop”

– categoria “Canino Dop – fruttato medio”, primo classificato azienda agricola Laura De Parri di Canino con “Cerrosughero Canino Dop”, secondo classificato frantoio Archibusacci dal 1888 di Canino con “Principe di Canino”

– categoria “Tuscia Dop – fruttato medio”, primo classificato Colli Etruschi di Blera con “Evo”, secondo classificato Appo di Viterbo con “Olio Appo oleificio di Gradoli Tuscia Dop”

– categoria “Tuscia Dop – fruttato leggero”, primo classificato frantoio Tuscus di Giampaolo Sodano di Vetralla con “Tuscus”.

I vincitori sono stati selezionati attraverso specifiche sessioni di assaggio da una commissione esaminatrice composta da degustatori professionisti individuati, tra l’altro, in base all’anzianità di iscrizione nell’albo ufficiale degli assaggiatori e all’esperienza specifica di sedute di assaggio degli oli regionali che si è riunita presso il laboratorio chimico merceologico della camera di commercio di Roma.

Complessivamente hanno partecipato alla 27a edizione di “Orii del Lazio” 38 aziende per un totale di 49 etichette, con una prevalenza delle province di Viterbo e Latina con 15 prodotti in concorso rispettivamente, seguite da Roma con 11 oli partecipanti, sei da Frosinone e due da Rieti.

Il concorso rappresenta un momento significativo sia per stimolare i produttori verso un percorso di costante crescita qualitativa, sia per indirizzare i consumatori verso l’acquisto di oli extravergine di oliva di qualità del territorio. Unioncamere Lazio con il supporto tecnico di Agro camera che cura la segreteria tecnica del concorso, proseguirà il proprio impegno a supporto del prodotto locale anche in occasione di future iniziative da programmare quando il contesto generale lo consentirà, così da sostenere al meglio il prodotto regionale sul mercato nazionale ed internazionale.

Camera di commercio Viterbo

23 marzo, 2020