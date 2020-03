“Pronti ad accogliere chiunque voglia venirci a trovare”

Viterbo - Comune - Coronavirus e i timori sui riflessi per il turismo, interviene l'assessore De Carolis (Turismo)

Viterbo – (g.f.) – “I nostri tesori sono pronti ad accogliere chiunque voglia venire a trovarci”. Coronavirus e le possibili ripercussioni sul turismo anche a Viterbo, l’assessore comunale Marco De Carolis (Turismo) invita alla calma e lancia un messaggio positivo, perché gli effetti si stanno già facendo sentire.

“In questi giorni così complicati dobbiamo moltiplicare gli sforzi per riportare quanto sta accadendo per il Coronavirus – dice De Carolis – all’interno dei confini in un atteggiamento razionale e propositivo che individui una soluzione di brevissimo periodo, soprattutto per un settore, quello turistico, che rischia di precipitare in una crisi gravissima. Una crisi di cui si stanno già misurando le conseguenze negative”.

La salute prima di tutto, ma le preoccupazioni sono diverse. “Con attenzione prioritaria verso la salute dei cittadini e nel pieno rispetto di quanto stabilito a livello nazionale, dobbiamo fare tutti insieme uno sforzo e fare nostre le parole del presidente della Repubblica e recuperare la capacità di guardare in avanti.

Anche per Viterbo, dobbiamo ribadire insieme che abbiamo voglia di ripartire.

I nostri tesori sono pronti ad accogliere chi voglia venire a trovarci con la stessa gentilezza e disponibilità di sempre”.

2 marzo, 2020