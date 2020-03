“Pronto farmaco”, servizio ampliato anche ai beni di prima necessità

Orte - Lo stabilisce il sindaco Angelo Giuliani per effetto dell'emergenza Coronavirus - Tra i destinatari anche gli eventuali contagiati dal Covid-19

Orte – L’emergenza Coronavirus fa ampliare il servizio “Pronto farmaco”. Il progetto, introdotto in via sperimentale lo scorso ottobre dal comune di Orte per consegnare a domicilio farmaci e articoli sanitari a disabili e anziani, sarà esteso fino al 30 giugno anche a tutti gli altri beni di prima necessità.

Con la nuova ordinanza firmata dal sindaco Angelo Giuliani, si amplia sia l’oggetto delle prestazioni che il profilo dei destinatari, comprendendo nella lista anche i malati di Coronavirus.

L’estensione del servizio sarà “non soltanto limitata ai farmaci, ma anche all’acquisto di beni alimentari o di prima necessità presso gli esercizi commerciali del comune di Orte”.

Inoltre i destinatari diventano “tutti i residenti over 65, tutti i sottoposti in isolamento domiciliare all’esito della diagnosi del Covid-19 e tutti i soggetti segnalati dai medici sulla base di sintomi sospetti”.

11 marzo, 2020