Civitavecchia - La decisione è stata presa dal sindaco Ernesto Tedesco, che ha firmato la relativa ordinanza che proroga di un mese il termine di legge

Civitavecchia – Riceviamo e pubblichiamo – È prorogata fino al 15 aprile la possibilità di tenere accesi i riscaldamenti sul territorio comunale di Civitavecchia. La decisione è stata presa dal Sindaco Ernesto Tedesco, che ha firmato la relativa ordinanza che proroga di un mese il termine di legge.

La misura prende in considerazione sia l’effettivo permanere di condizioni meteo non ottimali, sia soprattutto la condizione di larga parte della popolazione, costretta a rimanere a casa. I sistemi di riscaldamento non potranno comunque restare accesi oltre il tetto massimo di cinque ore giornaliere.

Amministrazione comune Civitavecchia

31 marzo, 2020