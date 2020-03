Protocollo d’intesa per la consegna a casa della spesa

Vetralla - Comune - A favore delle fasce più deboli

Vetralla – L’Anci, la Coop e la Protezione Civile hanno sottoscritto un protocollo di intesa al fine di favorire le fasce più deboli della popolazione durante il periodo di vigenza delle misure di contenimento dei rischi di contagio.

È stata pertanto accolta con entusiasmo la proposta avanzata dalla Coop Tirreno per la consegna gratuita e a domicilio della spesa da parte dei volontari della Protezione Civile e della Misericordia.

Un nobile esempio di collaborazione e sinergia tra comune, volontariato e mondo produttivo in una situazione sanitaria tanto preoccupante per il nostro Paese e per il mondo intero.

Quest’amministrazione è aperta a qualsiasi offerta o collaborazione, da ogni altra realtà economica del territorio, certi che con l’ aiuto di tutti possiamo superare insieme questo difficile momento.

Amministrazione comunale di Vetralla

25 marzo, 2020