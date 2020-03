“Proviamo a realizzare foto dal balcone con scorci, panorami, piazze e vie”

Coronavirus - Civita Castellana - L'assessora Angela Consoli lancia l'iniziativa che in futuro potrebbe sfociare in una mostra

Condividi la notizia:











Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – In un momento di grande criticità come quella che stiamo vivendo a causa del Covid-19, sia in Italia che nel resto del mondo, approfittiamo del nostro tempo per realizzare qualcosa di importante per noi e per chi verrà.

Cerchiamo di fotografare scorci, panorami, piazze, vie, persone, interni all’epoca del Coronavirus. Proviamo a cogliere comportamenti, momenti e persone in un periodo così difficile.

Restiamo affacciati al balcone per individuare le situazioni più curiose, facciamoci aiutare dai nostri genitori e dai bambini.

Potremo organizzare una bella mostra con i lavori più artistici e interessanti per festeggiare la fine di questo periodo stressante.

Il Coronavirus passerà, ma rimarrà una importante testimonianza storica. Grazie a tutti coloro che vorranno cimentarsi.

Angela Consoli

Assessorato al Turismo e allo Spettacolo

Condividi la notizia:











18 marzo, 2020