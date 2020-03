Pugilato, Attila Cavalieri è campione regionale

Sport - L'atleta della Fanum Viterbo vince il titolo Youth nella categoria 91 chili

Roma – Dopo le vittorie di Melissa Gemini, la prima donna pugile a Viterbo detentrice del titolo europeo femminile, la Fanum di Viterbo festeggia il successo di Attila Cavalieri, che domenica ha esordito sul ring romano nella categoria 91 chili Youth.

Nella sede romana di Casalbruciato 2 l’atleta ha piegato in tre round ai punti Simone Gubinelli dell’Accademia Roma est conquistando il suo primo titolo di campione regionale.

Cavalieri risiede a Celleno ma proviene da Roma, ha 17 anni e decise a metà del 2019 di iniziare la noble art nella Fanum di Viterbo. Passato dilettante a gennaio e raggiunto lo stato di allenamento tecnico tattico e atletico ottimale è stato iscritto al primo torneo regionale dell’anno riservato alle categorie Scholboy, Schollgirl, Junior e Youth.

E’ da queste passerelle regionali che la Federazione può conoscere i nuovi pugili dai primi classificati poi selezionarli ed inserirli nelle rispettive nazionali Fpi. Così pure per lui come per Gemini potrà avvenire un percorso simile allorquando potrà vedere registrati sul proprio cartellino federale altri match vincenti.

Il suo futuro pugilistico sarà proiettato verso una ulteriore preparazione fisica di potenziamento, con la nuova metodologia che insegna il maestro sia per i pugili che per i judoka, e tanta esperienza negli incontri-sparring che periodicamente vengono effettuati in regione in vista di un prossimo match nel periodo aprile-maggio.

Intanto Melissa Gemini al momento è in ritiro collegiale della nazionale femminile al centro federale di Santa Maria degli Angeli ad Assisi e parteciperà a fine marzo alla finale del campionato italiano femminile Youth.

3 marzo, 2020