Emergenza Coronavirus - La famiglia Mancini di Tuscania rende noto l'esito dei tamponi - Il sindaco Bartolacci: "Un gesto di responsabilità che ci aiuta nel percorso dei contagi"

Tuscania – “Purtroppo il Covid-19 ha colpito anche noi…”. La famiglia Mancini di Tuscania rende noto l’esito dei tamponi. Tutti e quattro, marito, moglie e due figlie, sono stati contagiati dal Coronavirus.

“A nome di tutta la famiglia Mancini – si legge nel post di Monica, una delle figlie – volevo comunicare che purtroppo il Covid-19 ha colpito anche noi. Fortunatamente stiamo tutti bene e stiamo passando la quarantena a casa, mamma sforna cibi a non finire, babbo ne approfitta per mangiarli ed Elena ha addirittura iniziato a fare palestra,

Ironia a parte, purtroppo in questa brutta storia ci sono persone malate che non possono stare accanto ai loro famigliari e famigliari che hanno perso i loro cari. Il nostro pensiero va a loro, alle persone che stanno lottando contro questa malattia e a tutte quelle magnifiche persone che ogni giorni si svegliano per cercare di sconfiggere il virus, onorando la propria scelta e il proprio lavoro.

Ps: abbiamo sempre agito secondo le indicazioni date e usato tutte le precauzioni, inoltre stiamo chiusi in casa proprio come voi. Un abbraccio, virtuale, a tutti”.

Il post è stato condiviso dalla pagina Facebook di Tuscania Obiettivo comune 2.0 con, a corredo, un commento: “Ringraziamo la famiglia del nostro amico Aldo Mancini perché ci ha autorizzato a pubblicare questa loro dichiarazione fatta su Fb con la quale comunicano di aver contratto il Covid 19. Questo è un gesto di grande civiltà e senso di responsabilità. Un grazie da tutti noi!”.

Anche il sindaco Fabio Bartolacci, in prima linea per far fronte all’emergenza, ha detto: “Questo gesto della famiglia Mancini – dice – ci aiuta molto nel ricostruire il percorso dei contagi e per una profilassi più attenta intorno alla famiglia e ad eventuali contatti. A loro, va i nostro grazie”.

30 marzo, 2020