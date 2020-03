“Qualcuno si lamenta per la chiusura del cimitero, ma siete dei coglioni?”

Coronavirus - Tuscania - Il sindaco Fabio Bartolacci si scaglia contro i cittadini che polemizzano sui social: "Sono incazzato, bisogna rispettare le regole" - VIDEO

Tuscania – (s.s.) – “Sono arrabbiato. Anzi, incazzato”. Nonostante nessun caso di Coronavirus oggi a Tuscania, il sindaco Fabio Bartolacci non è per niente contento.

A mandare su tutte le furie il primo cittadino alcune polemiche social scaturite dalla chiusura del cimitero e dell’ecocentro.

“Ho letto su Facebook che qualcuno si è lamentato – spiega Bartolacci nel videomessaggio –. Vorrei chiedere a queste persone ma dove vivete? Ma siete dei coglioni? Il virus ci corre dietro e non ve ne rendete conto.

E’ ora di finirla. Dobbiamo stare in casa e rispettare le regole. Non voglio le comunelle e non voglio persone nascoste col cane. La gente ce lo dice! D’ora in poi saremo intransigenti. Per fortuna oggi abbiamo zero contagi ma è come se fossimo sulle montagne russe. Questo morbo contagia a singhiozzo e possiamo evitarlo solamente se restiamo a casa”.

31 marzo, 2020