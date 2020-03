Emergenza Coronavirus - Il sindaco di Sutri Vittorio Sgarbi in un videomessaggio ai cittadini

Sutri – “Qualunque opinione io abbia sulle misure tardive del governo, ho applicato tutte le norme indicate”.

Questo il videomessaggio del sindaco di Sutri Vittorio Sgarbi ai cittadini dove annuncia di passare a giorni nella cittadina della Tuscia – anche se solo per vedere il vicesindaco – e dove fa sapere di avere applicato tutte le misure presenti sul decreto emesso dal governo in ambito di contrasto alla diffusione del Coronavirus.

“Qualunque opinione io abbia sui limiti del governo – spiega Sgarbi – e sulle misure tardivamente prese – perché il virus probabilmente si era già diffuso da novembre/dicembre e le misure tardive che oggi viviamo occorreva farle nei giorni di Natale e nei giorni immediatamente successivi per impedirne l’espansione – una volta che il governo emana decreti io ho il dovere come sindaco di comunicarlo ai cittadini. E mettere in atto tutte quelle misure di prevenzione e di controllo in applicazione della legge, cosa che ho puntualmente fatto insieme al vicesindaco a partire da un’azione, ripetuta due volte, di sanificazione delle strade e quindi di limitazione della diffusione del virus su oggetti e spazi”.

Il concetto espresso dal sindaco di Sutri è chiaro: le leggi a Sutri sono state fatte applicare.

“Che il governo, poi, sbagli – sottolinea Sgarbi – è cosa che io posso dire come parlamentare ed è il diritto di opinione che la costituzione mi consente anche se in molti cercherebbero di farmi tacere. Ma per quanto io possa indicare i limiti delle misure tardive rispetto alle osservazioni già fatte, come quella di somministrare già da mesi un farmaco che è già attivo in Giappone, per i cittadini di Sutri io voglio che sia garantita la certezza dell’immunità. Quindi tutto quello che è stato deciso per impedire la diffusione del Coronavirus a Sutri è stato fatto. Quindi ci sono due Sgarbi: uno che in tv che dice quello che ritiene, nella libertà d’opinione, rispetto a misure che sono insufficienti o tardive, e il sindaco che invece è assolutamente puntuale nell’applicare tutte le norme che il governo ha indicato”.

24 marzo, 2020