In quarantena tutti i clienti di una palestra

Coronavirus - Manziana - Lo comunica la Asl: l'aveva frequentata il primo paziente positivo in città

Condividi la notizia:











Manziana – Riceviamo e pubblichiamo – In riferimento al primo caso positivo per Covid-19 nel comune di Manziana, si avvisa la popolazione che il paziente la scorsa settimana ha frequentato la palestra Gym Palace.

A scopo precauzionale, tutte le persone che hanno frequentato la palestra dal 2 marzo sino alla chiusura devono rispettare l’isolamento domiciliare.

Si pregano i frequentatori della palestra che manifestano sintomi simil influenzali (febbre, tosse ecc) di contattare i seguenti numeri telefonici 0696669256 0699890483 e il cellulare 3456072302.

Raccomandiamo a tutti il rispetto delle norme di isolamento domiciliare e di chiamare i numeri indicati in presenza di sintomi per non intasare le linee telefoniche.

Tutti gli altri utenti potranno chiedere informazioni e inviare i loro dati al seguente indirizzo email: sorveglianzamalattieinfettive@aslroma4.it.

Asl Roma 4

Condividi la notizia:











14 marzo, 2020