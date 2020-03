Quatrini serrato, l’Union Viterbo lancia la campagna “It’s game time”

Sport - Rugby - Serie C1 - In assenza di partite e allenamenti la squadra neroverde riunisce i suoi tifosi con l'iniziativa social

Viterbo – (s.s.) – Anche il Sandro Quatrini è off-limits e l’Union Viterbo prova a fare di necessità virtù.

Il blocco totale di partite e allenamenti non frena lo spirito propositivo del club neroverde, che per ingannare l’attesa lancia la campagna “It’s game time”.

Almeno fino al 3 aprile, termine fissato dal governo per la ripresa delle varie attività, la squadra viterbese riunirà i suoi tifosi con l’iniziativa social.

“Naturalmente ci auguriamo di poter tornare a stare tutti insieme a casa nostra, a Santa Barbara, il prima possibile – raccontano dall’Union -. Mai come adesso impegno, sacrificio e sostegno sono imprescindibili e sostanziali: in questo momento storico si concretizzano nel seguire alla lettera regole e restrizioni che ci sono imposte per tutelare la salute di noi tutti.

Adattamento e autodisciplina ci permetteranno di tornare in campo per giocare a rugby ma noi non ci fermiamo. Nei prossimi giorni partiremo con ‘It’s game time’, il magazine per restare uniti, sostenerci, ritrovarci ed essere famiglia sui nostri canali social”.

12 marzo, 2020