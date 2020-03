Coronavirus, la regione fa confusione invece di dare informazioni corrette…

Viterbo - Lo staff dell'ufficio stampa della presidenza non sa neppure spiegare il contenuto di una nota indecifrabile e imprecisa inviata agli organi di stampa

Viterbo – Vietato chiedere spiegazioni all’ufficio stampa della presidenza della Regione Lazio. Difficilmente arriveranno. Non tanto, forse, perché non le vogliano dare, ma perché, molto probabilmente, non sanno farlo.

Partiamo dall’inizio. Ieri pomeriggio alle 13,58 è arrivato alla redazione di Tusciaweb un comunicato stampa dell’ufficio stampa della presidenza della Regione Lazio con una serie di dati sul Coronavirus nelle varie Asl della regione. Dati per nulla omogenei tra di loro. Si parlava di alcuni pazienti positivi al Covid-19, altri in attesa del risultato del tampone, di persone in quarantena o, in altri casi, di nuclei in quarantena. Una confusione totale.

A quel punto, per fare chiarezza, la redazione ha contattato lo staff dell’ufficio stampa per avere qualche delucidazione. Volevamo capire, intanto, se i dati riportati nella nota facevano riferimento alla situazione complessiva attuale o se si trattava di dati aggiuntivi rispetto a quelli già noti fino a quel momento. Anche un bambino sa che quando si fa un bilancio va delimitato l’arco temporale, altrimenti non ha alcun significato.

“Quella è la situazione attuale e vi dovete attenere a quella” è stata la risposta dell’addetta stampa. Al che, per ulteriore chiarezza, è stato replicato: “Cosa significa che è la situazione attuale? Noi sappiamo per certo che c’erano, oltre alle persone in quarantena, anche cinque pazienti sicuramente positivi al Coronavirus. Non lo sono più? Sono guariti?”.

“Se ci sono altre comunicazioni vi verranno date sicuramente” ha replicato l’ufficio stampa.

Ma noi, lo ribadiamo ora come lo abbiamo ribadito al telefono, non volevamo ulteriori comunicazioni. Volevamo soltanto la spiegazione di quella comunicazione lì. Che dati sono? A cosa si riferiscono? Cosa significa 112 nuclei in quarantena? Che si tratta di 112 famiglie? O di 112 persone? I positivi accertati che fine hanno fatto?

“Se volete ulteriori informazioni potete contattare la Asl di Viterbo. Questa è la comunicazione che noi abbiamo dato rispetto alla situazione attuale” è stata la risposta.

Quindi, per l’ennesima volta, abbiamo chiesto che non avevamo bisogno di ulteriori informazioni, ma solo che ci venisse spiegato il contenuto di quella nota lì, redatta proprio dall’ufficio stampa della presidenza della regione Lazio, in cui si parlava soltanto di 112 nuclei in quarantena, senza per giunta far capire cosa voglia dire nuclei. Forse famiglie?

Com’è possibile che chi ha scritto quel comunicato non sappia spiegarne il contenuto? Come si può diffondere un’informazione senza utilizzare un parametro chiaro e preciso, specialmente su un argomento del genere, in cui i dati cambiano di ora in ora se non di minuto in minuto? Quella era la situazione attuale hanno detto. Ma attuale rispetto a cosa?

“Guarda ci dobbiamo risentire” è stata la risposta farfugliata dell’addetta stampa che non sapeva più come venirne a capo…

Insomma su un problema così delicato come il Coronavirus, siamo in mano a un ufficio stampa che fa confusione invece di informazione corretta. Incredibile. Una vera vergogna!

redtw

9 marzo, 2020