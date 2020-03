“Raccolta differenziata sospesa per soggetti positivi, in isolamento o in quarantena”

Coronavirus - Civita Castellana - Le nuove disposizioni dell'amministrazione comunale

Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo -In considerazione della situazione di emergenza Covid-19 si ritiene di chiarire alcuni elementi relativi alla gestione dei rifiuti urbani nel territorio comunale.



Recenti disposizioni dell’istituto superiore di sanità (nota prot. Aoo-Iss 0008293 del 12 marzo 2020) hanno individuato tra l’altro la macrocategoria: rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano eventuali soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena.

Per i soggetti sopraindicati, si raccomanda, sia interrotta la raccolta differenziata e che tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura e includendo fazzoletti, rotoli di carta, telo monouso, mascherine e guanti, siano considerati indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme.

Per la raccolta dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti, uno dentro l’altro o in numero maggiore in dipendenza della resistenza meccanica dei sacchetti. Si raccomanda di: chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando guanti mono uso; non schiacciare i sacchi con le mani; evitare accesso di animali da compagnia nei locali dove sono presenti i sacchetti.

Si chiarisce anche per chi fa la raccolta differenziata che, le mascherine ed i guanti mono uso vengano gettati nell’indifferenziata.

Comune di Civita Castellana

19 marzo, 2020