Orte – Una raccolta fondi in memoria di Tudor Ioan Dragoiu.

E’ l’iniziativa lanciata dalla Croce rossa di Orte per il 24enne morto in casa giovedì mattina.

Sulle cause della morte, che sembrerebbero naturali, stanno indagando i carabinieri. Ma sul corpo, a disposizione dell’autorità giudiziaria, è stata eseguita l’autopsia per cercare di capire cosa sia successo.

Per lui non è stato celebrato il funerale a causa del Coronavirus. Il corpo del ragazzo è stato tumulato martedì mattina in una cappella messa a disposizione da un privato nel cimitero di Orte senza alcuna cerimonia.

La Cri di Orte ha quindi aperto una sottoscrizione. I fondi raccolti saranno donati alla famiglia di Tudor. “In memoria di un angelo volato in cielo anzitempo, e per ascoltare tutte le numerose richieste pervenuteci, apriamo questa sottoscrizione di scopo” scrive la Cri di Orte.

Chi vuole fare una donazione può usufruire dell’Iban IT29I07601145000010183 o del conto corrente postale 001018379212 intestato a Croce rossa italiana Comitato Orte con casuale “Donazione in ricordo del nostro volontario e amico di Tudor Ioan Dragoiu”.

12 marzo, 2020