Raccolti più di 18mila euro per l’ospedale Belcolle

Tuscania - L'iniziativa partita da 96 famiglie e imprese di uno dei comuni della provincia più colpiti dal Coronavirus - Tutte le indicazioni per donare

di Valeria Conticiani

Tuscania – Un contributo importante a supporto dell’ospedale Belcolle è partito da 96 donatori, tra famiglie e imprese, di Tuscania. Comune colpito dal Covid-19, con 27 positivi finora registrati, attualmente tutti in cura e isolamento.

La prima settimana di raccolta ha portato al raggiungimento di 18mila 30 euro. Grazie al supporto di Idm assicura, Pool grafica e Solidalia onlus, che hanno fatto da tramite per lo sviluppo dell’iniziativa e il raggiungimento dell’obiettivo.

Un record per la cittadina laziale alle prese con l’emergenza virus che non si è tirata indietro di fronte all’evidente necessità di unire le forze e dare un proprio contributo. Cittadini, imprenditori, amici, vicini e lontani che, oltre all’ingente somma raccolta, stanno vedendo arrivare altri 1350 euro raccolti anche dal canale Facebook attaverso la app Gofundme.com e tramite l’attivismo volontario della locale agenzia pubblicitaria.

“È di conforto per tutti vedere come rispondono celermente e generosamente i cittadini di Tuscania a una grave emergenza come questa che stiamo vivendo, con l’obiettivo lodevole e condiviso di dare una mano alla struttura sanitaria del nostro territorio”, afferma Stefano, uno dei volontari donatori e coordinatori dell’operazione.

“Stiamo già valutando di quali attrezzature dotare l’ospedale di Belcolle, mantenendo uno stretto contatto con i funzionari della asl viterbese” aggiunge Giovanni, anche lui nella cabina di regia della raccolta lampo.

I dati dell’epidemia a Tuscania sono purtroppo ancora preoccupanti. Dalle informazioni ufficiali provenienti quotidianamente dal sindaco Fabio Bartolacci, sebbene l’antica cittadina della Tuscia abbia raggiunto un numero considerevole di casi accertati positivi al Coronavirus proporzionalmente al numero degli abitanti, circa ottomila, la popolazione sta dimostrando di rispettare con molta attenzione le misure restrittive. Evitando un’ulteriore diffusione del contagio.

La speranza per l’intera popolazione del borgo etrusco tra i più belli d’Italia è quella di vedere a breve il ridursi del numero dei nuovi casi accertati sul territorio locale e su quello della Tuscia intera. Al fine di allontanare progressivamente e poi definitivamente il rischio di un pressing insopportabile per l’ospedale viterbese.

La raccolta continua ancora per una settimana via facebook oltre che attraverso versamenti con bonifico diretto sul conto corrente postale di Solidalia onlus Iban IT77 D076 0114 5000 0006 4384 274.

Per chi volesse condividere e moltiplicare il messaggio sui social questi gli hashtag di riferimento da usare: #unitiperbelcolle #unagoccianelmare #volontariperbelcolle.

Diamoci da fare. L’unione fa sempre la forza. E nessuno si salva da solo.

29 marzo, 2020